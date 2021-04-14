Лидер "Совета матерей" Буцкая заявила, что найти работу в декрете стало легче

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Женщинам в декрете стало легче трудоустроиться, уверена председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она отметила, что современным женщинам важно не только вырастить детей, но и оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Буцкая пояснила, что совместно с представителями министерства труда и социальной защиты РФ и экспертами Общероссийского народного фронта обсудила детали нового проекта "Содействие занятости", и рассказала, как матерям, воспитывающим дошкольников, бесплатно переквалифицироваться.

Председатель "Совета матерей" подчеркнула, что проект "Содействие занятости" актуален для всех регионов страны. Записаться на переобучение можно через сайт "Работа в России", заполнив анкету и подождав две недели.

Обучение бесплатное и предполагает выплату стипендии, сказала Буцкая.

"Уже сейчас открыты тысячи вакансий на любой вкус. При этом учитывается особенность каждого региона, какая профессия востребована, какая нет. Трудоустройство после обучения гарантировано, ведь подписывается договор. Работодатели проходят жесткий отбор, недобросовестные отсеиваются", – уточнила она.

Женщины, заинтересованные в получении статуса самозанятого или желающие открыть собственный бизнес, получат такие возможности, сообщила председатель "Совета матерей".

Она подчеркнула, что проект "Содействие занятости" учитывает, что необходимо женщине в декрете.

"Нужно не просто изменить ситуацию на рынке труда, это само собой. Важно изжить представление о матери как о слабом звене на рынке труда. Это работодатель должен подстраиваться, потому что дети – это наше будущее", – заключила Буцкая.

Ранее Буцкая поддержала идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж. Она также напомнила, что на данный момент отпуск по уходу за ребенком в России составляет три года. В этот период за матерью сохраняется рабочее место, но пособие выплачивается только полтора года.