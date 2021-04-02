Глава "Совета матерей" оценила идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"/Сергей Киселев
Председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая поддержала идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Буцкая заявила, что вопрос включения времени по уходу за ребенком в стаж при расчете пенсии является очень актуальным. Однако она предложила внести несколько поправок в идею уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Сейчас в полном объеме этой льготой могут воспользоваться только семьи, у которых от одного до четырех детей. Но чем хуже семьи, в которых пять, шесть и больше детей? Да, их очень мало. Но если мало, это вовсе не значит, что о них не нужно помнить", – рассудила Буцкая.
Она также напомнила, что на данный момент отпуск по уходу за ребенком в России составляет три года. В этот период за матерью сохраняется рабочее место, но пособие выплачивается только полтора года.
"Совет матерей" предлагает не ограничивать оплачиваемый период полутора годами, а продлить его на весь период до трех лет – и полностью включить в стаж при назначении пенсии", – отметила Буцкая.
По ее словам, многие мамы стремятся совмещать работу с воспитанием детей и нуждаются в определенной помощи.
"Необходимо сделать так, чтобы оплачиваемый до трех лет отпуск по уходу за ребенком могла взять не только мама, но и папа или бабушка. Чтобы в таком случае эти годы пошли им в стаж", – предложила специалист.
Также она призвала рассмотреть возможность засчитывать автоматически по три года за каждого ребенка в пенсионный стаж, даже если это близнецы. По ее мнению, все эти вопросы должны быть учтены в новом законе о многодетных семьях.
"У нас до сих пор нет закона о многодетных семьях, в котором было бы учтено все, что касается выплат, льгот, других видов помощи семьям с детьми", – заметила Буцкая.
В связи с этим она заявила, что "Совет матерей" постоянно контактирует с многодетными семьями и волонтерами, приглашая к участию всех заинтересованных, в том числе депутатов Государственной думы.
"Мы разрабатываем то, что должно пройти и помочь людям", – заключила она.
Ранее в России допустили необходимость увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям. Существующие правила позволяют внести в страховой стаж не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: