Председатель "Совета матерей" открыла общественную приемную в Текстильщиках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Председатель общероссийского "Совета матерей" Татьяна Буцкая открыла общественную приемную организации в Текстильщиках.
"За годы работы "Совета матерей" мы внесли изменения не только в региональные законы, но и в федеральные, и жизнь родителей уже стала легче. <...> Многодетная семья должна стать не синонимом малообеспеченной. Многодетная семья должна стать синонимом "мать-героиня". Это семья, которая дает будущее для нашей страны", – приводит ее слова Агентство "Москва".
Буцкая подчеркнула, что "Совет матерей" является волонтерской организацией, которая в первую очередь помогает родителям знать свои права. Кроме того, цель организации – способствовать получению предусмотренных законом льгот.
По словам руководителя организации, в общественную приемную "Совета матерей" смогут обратиться все члены той или иной семьи. Работать центр будет каждый день с понедельника по субботу (воскресенье – выходной).
Ранее Татьяна Буцкая призвала оперативно решать проблему необоснованного вмешательства в жизнь семей с детьми. Специалист объяснила, что подобные случаи необходимо регулировать до того, как образуется массовая проблема.
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