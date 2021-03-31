Председатель "Совета матерей" открыла общественную приемную в Текстильщиках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель общероссийского "Совета матерей" Татьяна Буцкая открыла общественную приемную организации в Текстильщиках.

"За годы работы "Совета матерей" мы внесли изменения не только в региональные законы, но и в федеральные, и жизнь родителей уже стала легче. <...> Многодетная семья должна стать не синонимом малообеспеченной. Многодетная семья должна стать синонимом "мать-героиня". Это семья, которая дает будущее для нашей страны", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Буцкая подчеркнула, что "Совет матерей" является волонтерской организацией, которая в первую очередь помогает родителям знать свои права. Кроме того, цель организации – способствовать получению предусмотренных законом льгот.

По словам руководителя организации, в общественную приемную "Совета матерей" смогут обратиться все члены той или иной семьи. Работать центр будет каждый день с понедельника по субботу (воскресенье – выходной).

Ранее Татьяна Буцкая призвала оперативно решать проблему необоснованного вмешательства в жизнь семей с детьми. Специалист объяснила, что подобные случаи необходимо регулировать до того, как образуется массовая проблема.

