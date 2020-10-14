Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:16

В Госдуме поддержали идею введения налога на бездетность

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею введения налога на бездетность в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий напомнила, что подобные налоги были и в советское время, отметив, что тогда их оплачивали мужчины. Депутат также отметила, что имеет ввиду тех женщин, которые сами не хотят рожать.

"Бездетность бывает разная: бывают те, которые не могут родить, а есть, которые не хотят рожать. Вот которые не хотят – их и надо обкладывать налогами", – сказала Плетнева.

Ранее с инициативой о введении налога на бездетность выступила председатель правления общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она отметила, что такой налог мог бы достигать 500 рублей и взиматься как с мужчин, так и с женщин, которые сознательно отказываются от решения завести детей.

В России предлагают ввести налог на бездетность

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать