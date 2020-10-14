В Госдуме поддержали идею введения налога на бездетность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею введения налога на бездетность в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий напомнила, что подобные налоги были и в советское время, отметив, что тогда их оплачивали мужчины. Депутат также отметила, что имеет ввиду тех женщин, которые сами не хотят рожать.

"Бездетность бывает разная: бывают те, которые не могут родить, а есть, которые не хотят рожать. Вот которые не хотят – их и надо обкладывать налогами", – сказала Плетнева.

Ранее с инициативой о введении налога на бездетность выступила председатель правления общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она отметила, что такой налог мог бы достигать 500 рублей и взиматься как с мужчин, так и с женщин, которые сознательно отказываются от решения завести детей.

