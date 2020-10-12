Минфин прокомментировал идею введения налога на бездетность в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В министерстве финансов Российской Федерации не обсуждают введение в стране налога на бездетность. Об этом РИА Новости заявили представители ведомства.
"Данные предложения в Минфине России не рассматриваются", – сообщили в министерстве.
Ранее с подобной инициативой выступила председатель правления общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
Она отметила, что такой налог мог бы достигать 500 рублей и взиматься как с мужчин, так и с женщин, которые сознательно отказываются от решения завести детей.