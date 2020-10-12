В "Совете матерей" предложили ввести в РФ налог на бездетность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель правления общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести в России налог на бездетность. По ее словам, он мог бы достигать 500 рублей ежемесячно.
При этом предполагается, что данный налог будет взиматься как с мужчин, так и с женщин. "Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят – пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц", – подчеркнула Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, подобный налог в размере 500 рублей не повысит рождаемость и не станет мотивирующим фактором. "Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста", – поделилась мнением председатель.
Данный налог, как отметила Буцкая, актуален в связи с низкой рождаемостью. "У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет", – уточнила она.
Одновременно с этим председатель добавила, что налог не будут платить люди, которые не могут завести детей по медицинским показаниям.
Ранее эксперт рассказала о соотношении бабушек и внуков в регионах России. Она отметила, что более чем в 60 субъектах на одного внука приходится от 2 до 4 бабушек.
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