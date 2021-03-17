Глава "Совета матерей" и сотрудники ГИБДД провели акцию "Родительский патруль" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая, родители и сотрудники ГИБДД ВАО столицы провели акцию "Родительский патруль". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Буцкой, после продолжительного периода карантина и различных ограничений необходимо напомнить детям и взрослым о важности правил дорожного движения.

"Сегодня с самого утра, с 7:40 до начала уроков, у входа в "Школу "Новокосино" началась акция по информированию самых маленьких школьников и их родителей о важности соблюдения правил дорожного движения", – уточнила председатель организации "Совет матерей".

Она призвала родителей показывать пример для детей и соблюдать ПДД, ведь юные жители, как отметила Буцкая, являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения.

Кроме того, председатель организации продемонстрировала родителям-автомобилистам опасность для детей удерживающего устройства – так называемого треугольника. По ее словам, им зачастую заменяют современные детские кресла. Буцкая уточнила, что "Совет матерей" вместе с Росстандартом неоднократно предупреждал об этой опасности, но треугольники-фиксаторы все еще покупают.

"Практика применения "треугольников" не раз показывала ненадежность этого средства и приводила к печальным последствиям, травмируя детей. И из правил дорожного движения сегодня так называемые иные удерживающие устройства исключены", – отметила она.

Буцкая добавила, что в "Школе "Новокосино" дети изучают правила дорожного движения с первого класса.

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