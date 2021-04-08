Эксперты ОНФ и многодетные мамы обсудили положения будущего закона о многодетных семьях

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В России уже сейчас необходим закон о многодетных, и в первую очередь он нужен будущим родителям. Такое мнение выразила председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в ходе круглого стола на тему "Перспективы принятия закона о мерах государственной поддержки многодетных семей".

По ее словам, наличие такого закона будет вселять уверенность в тех граждан, которые только планируют рождение первого ребенка.

"Но они будут планировать родить не одного, не двух, а как минимум трех-четырех, потому что поймут, что, когда станут многодетными, у них будут решены квартирный и финансовый вопросы, не придется бесконечно собирать справки, у многодетной матери будет трудовой стаж и достойная пенсия, у детей – уверенность в получении высшего образования", – заявила Буцкая.

Затем она предложила к обсуждению положения будущего закона, которые на ее взгляд имеют наибольшее значение. К примеру, она решила для начала определить, что такое многодетная семья.

"Давайте возьмем за основу семью с тремя детьми. Но есть регионы, где больше детей в многодетных семьях – например, в Чечне, а есть регионы на Крайнем Севере, где уже два ребенка считаются многодетной семьей", – сказала она.

По ее мнению, еще нужно установить возрастные параметры для детей, а также установить для многодетных бесплатный проезд по всей стране. Зашла речь и о размере материнского капитала.

"Маткапитал не должен уменьшаться, и он должен выплачиваться и расти при рождении каждого следующего ребенка", – сказала Буцкая.

Председатель считает, что для детей из многодетных семей должны быть преференции. К примеру, при успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, при равном количестве баллов, они должны получать возможность обучения на бюджете.

Депутат муниципального образования Богородицкое Анна Иванова обратила внимание на порядок получения ордена "Родительская слава".

"Чтобы получить его, нужно собрать столько документов, чтобы доказать, что ты хорошая мать, нужно пройти столько унижений. Сложно найти кандидатов – мамы не хотят проходить эту процедуру. Но все должны видеть, что идет мать-героиня. Заходит в транспорт, все место уступают, и бесплатный проезд", – указала она.

Ранее в Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для семей, в которых воспитывается более трех детей. При этом все семьи должны иметь равные права и льготы вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.

Кроме того, в феврале 2021 года Минтруд подготовил проект закона, согласно которому отпуск по беременности и родам будет учитываться при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Сейчас это семейное обстоятельство при оформлении не учитывается.