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Общество

16:00

Лидер "Совета матерей" поделилась идеей создания престижного минивэна для многодетных

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая внесла в институт "НАМИ" предложение создать специальный престижный автомобиль для многодетных семей.

Она указала на то, что семейный минивэн должен быть комфортным и безопасным, одновременно отражая статус многодетной семьи.

По ее мнению, такой проект сможет повысить престиж многодетных семей в обществе и сделать такие семьи символом успеха.

"Если у тебя больше трех детей – ты уже герой страны – получи престижный современный автомобиль. Чтобы на тебя смотрели и хотели следовать твоему примеру", – пояснила Буцкая.

Она также отметила, что идея организации несет в себе необходимость сделать многодетных элитой, приравнять к героям и олимпийским чемпионам.

В качестве примера она привела спортсменов, которые часто получают награды в виде автомобилей BMW и Lexus. В связи с этим люди, которые повышают демографический уровень России, достойны бесплатных минивэнов отечественной разработки.

"Нужно повышать статус многодетных матерей, который после 1991 года сильно упал и стал ассоциироваться только с бедностью. Самый современный семейный минивэн подчеркнет новый статус многодетных" – заявила лидер "Совета матерей".

Престижный автомобиль должен стать первым серьезным шагом для продвижения идеи о том, что многодетные семьи могут являться привилегированную часть населения, подчеркнула Буцкая.

Фото: Анатолий Алешин

Ранее она предложила полностью оплачивать больничные отпуска молодым родителям. По словам Буцкой, чаще всего молодые родители являются еще студентами или только начинают работать, а "Совет матерей" все чаще получает тысячи обращений по оплате больничных листов.

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