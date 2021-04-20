Лидер "Совета матерей" поделилась идеей создания престижного минивэна для многодетных

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая внесла в институт "НАМИ" предложение создать специальный престижный автомобиль для многодетных семей.
Она указала на то, что семейный минивэн должен быть комфортным и безопасным, одновременно отражая статус многодетной семьи.
По ее мнению, такой проект сможет повысить престиж многодетных семей в обществе и сделать такие семьи символом успеха.
"Если у тебя больше трех детей – ты уже герой страны – получи престижный современный автомобиль. Чтобы на тебя смотрели и хотели следовать твоему примеру", – пояснила Буцкая.
Она также отметила, что идея организации несет в себе необходимость сделать многодетных элитой, приравнять к героям и олимпийским чемпионам.
В качестве примера она привела спортсменов, которые часто получают награды в виде автомобилей BMW и Lexus. В связи с этим люди, которые повышают демографический уровень России, достойны бесплатных минивэнов отечественной разработки.
"Нужно повышать статус многодетных матерей, который после 1991 года сильно упал и стал ассоциироваться только с бедностью. Самый современный семейный минивэн подчеркнет новый статус многодетных" – заявила лидер "Совета матерей".
Престижный автомобиль должен стать первым серьезным шагом для продвижения идеи о том, что многодетные семьи могут являться привилегированную часть населения, подчеркнула Буцкая.
Ранее она предложила полностью оплачивать больничные отпуска молодым родителям. По словам Буцкой, чаще всего молодые родители являются еще студентами или только начинают работать, а "Совет матерей" все чаще получает тысячи обращений по оплате больничных листов.
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