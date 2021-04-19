"Совет матерей" и "ЕР" предложат ввести полную оплату больничного молодым родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лидер движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая внесла предложение полностью оплачивать больничные отпуска молодым родителям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Буцкой, чаще всего молодые родители являются еще студентами или только начинают работать, а "Совет матерей" все чаще получает тысячи обращений по оплате больничных листов.

"Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка", – пояснила глава движения.

В свою очередь, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поддержал такую инициативу и пообещал передать всю соответствующую информацию Владимиру Путину.

Он отметил, что молодым людям приходится просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как они сами работают. Кроме того, сами родители не смогут уйти на больничный в случае болезни и вынуждены будут работать до последнего.

Ранее Буцкая поддержала идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж. Она заявила, что вопрос включения времени по уходу за ребенком в стаж при расчете пенсии является очень актуальным. Однако она предложила внести несколько поправок в эту идею.