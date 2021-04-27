Россиян призвали не планировать поездки в Турцию сразу после 1 июня

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рекомендовал россиянам, запланировавшим поездки в Турцию в этом году, отложить их на более удаленный срок. По его мнению, не стоит рассчитывать посетить данную страну в июне.

"Мы знаем, что приблизительно 60% туристов перенесли поездку в Турцию на другие даты. Но последние заявления и ситуация по Турции говорят о том, что даты нужно переносить немножко подальше, на дальние месяцы, с учетом эпидемиологической обстановки, которая в Турции развивается", – отметил он.

Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, почти все российские туристы смогут вернуться домой из Танзании и Турции до 1 мая. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) приводили такие же временные рамки.