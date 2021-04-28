Вильфанд дал совет, куда лучше ехать отдыхать в начале мая

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Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщает РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, для юга страны такая погода – это норма, но не выше. Он подчеркнул, что туда смело можно ехать, поскольку будет не сильно жарко, но и не холодно.

Такая же погода с температурой от 16 до 20 градусов прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях. В то же время на Таймыре ожидается аномально теплая погода с температурой на 8–10 градусов выше нормы.

В центре Европейской России в мае ожидается погода, соответствующая климатическим нормам.

В первые два дня мая столбики термометров приблизятся к обычным значениям. 1 мая ночью будет около 5–6 градусов, днем – 8–13 градусов.

При этом Вильфанд не рекомендовал россиянам ехать в майские праздники на северо-запад европейской части России, где будет прохладно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в столице начнет стремительно повышаться с 6 мая. По его словам, к этой дате будет сухо, а столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов. Также будет преобладать повышенный фон атмосферного давления.

В то же время синоптик отметил, что до конца апреля будет прохладно: плюс 1–4 градуса ночью и плюс 8–13 – днем. При этом 1 мая Центральную Россию накроет циклон. Метеоролог подчеркнул, что вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной. Ко всему прочему, 2–3 мая начнутся аномальные ливни.

Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.