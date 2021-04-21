Названы 10 самых необычных мест для путешествия на майские

Телеканал "Моя Планета" запустил новый сезон ежегодного фотоконкурса. Тема в 2021 году – "Россия в деталях". Колоритные места и необычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях, – все это может оказаться в объективе участников конкурса. Ведь в каждом регионе есть чем удивить. Прислать свои работы можно до 20 мая. Мы отобрали десять уникальных кадров, присланных на фотоконкурс в прошлом году, чтобы они помогли вам определиться с маршрутом на майские праздники.

Мыс Фиолент, скала Святого Явления (Крым)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Антон Васин

Это поистине магическое место находится близ Балаклавского Свято-Георгиевского мужского монастыря. Оно давно притягивало к себе паломников и туристов. Сюда можно отправиться тем, кто ищет место для души и тела. Небольшой скалистый остров с крестом на вершине имеет свою легенду: когда-то в далеком 891 году судно таврических греков возвращалось домой. Практически у самого берега их настигла суровая буря. Моряки взмолились святому Георгию, и небо в миг озарилось ясным сиянием – все увидели образ святого. Буря прекратилась, и мореплаватели спокойно сошли на берег. Неподалеку от локации находятся Яшмовый пляж и современный монастырский парк. До недавнего времени подъем на скалу был запрещен для туристов, но с июля 2019 года строители благоустроили территорию: сделали небольшой лодочный причал, лестницу с поручнями и смотровую площадку у креста.

Гора Демерджи и Долина привидений (Крым)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Андрей Белавин

Следующая весьма любопытная и не менее таинственная крымская локация – гора Демерджи. Этот горный массив похож на слоеный пирог, где сверху находится известняки, а чуть ниже – смесь из обломков различных пород. Именно здесь находится Долина привидений, представляющая собой собрание причудливых скал и валунов. Создается ощущение, будто какой-то разгневанный великан отрывал их от вершины горы и разбрасывал вокруг, как ему заблагорассудится. Любопытно понаблюдать за удивительной игрой теней, когда солнце скрывается за горизонт, а на скалы медленно опускается туман. Находясь здесь, хочется с упоением слушать легенды о призраках, некогда здесь обитавших. Сама Долина привидений расположена относительно невысоко, а вот для того, чтобы забраться на вершину горы Демерджи, нужно иметь серьезную физическую подготовку, поскольку там скрыто множество коварных обрывов. К тому же здесь легко можно заблудиться. Да и погода бывает весьма обманчива.

Заповедник Эрзи (Ингушетия)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Юлия Мальцева

Потрясающее по красоте место. И дело тут не только в очаровании высоких гор, обхватывающих своими стенами узкие теснины ущелий, но и в практически нетронутой дикой природе. Визитной карточкой заповедника считается комплекс из башен с различными пристройками. В высоту строения достигают 30 метров. Треть площади природного заповедника покрыта лесами, на территории извиваются перламутровыми лентами реки, сверкают зеркальной гладью озера, шумят водопады. Маршруты заповедника Эрзи неисчислимы, поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Полуостров Рыбачий (Мурманская область)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Елена Ермолина

Суровый, но в то же время манящий край, возможно, не порадует теплыми солнечными лучами, но однозначно создаст впечатление, будто вы на другой планете. Одним из его уникальных мест считается мыс Немецкий, стоя на котором можно представить, будто вы находитесь на краю земли – дальше только Северный Ледовитый океан. Несмотря на свою суровость, полуостров Рыбачий привлекает туристов со всего мира, а каждый его мыс хранит свою историю и легенду.

Бадукские озера (Карачаево-Черкесия)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Михаил Копычко

Следующий туристический маршрут будет лежать через Карачаево-Черкесию к одному из красивейших мест Домбая – Бадукским озерам. Они расположены на высоте 2000 метров и в своей бирюзовой глади отражают могучие пики кавказских гор. Приютил водоемы Тебердинский биосферный заповедник, на границах которого, кроме озер, расположены ледники и массивы лесов. Пеший маршрут к этой живописной локации лежит через пихтовую чащу, где даже в самый знойный день царит легкий полумрак. Вы пройдете по тропам, окруженным папоротниками, зарослями и мхами. На минуту может создаться ощущение, что вы попали в тот самый заколдованный лес из детских сказок.

Село Гамсутль (Дагестан)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Егор Власов

Гамсутль – аварский аул, расположившийся в самом сердце горного Дагестана на высоте 1500 метров в окружении величественных скал. Многие называют это место кавказским Мачу-Пикчу. Когда-то Гамсутль был крепостью, подъехать к которой было можно по двум откидным мостам. Еще каких-то 40 лет назад здесь работали магазины и даже была небольшая больница, однако со временем жители стали покидать аул в поисках более комфортных условий жизни. Со временем село опустело. Горы и время отвоевали свое, и сейчас многие дома стоят полуразрушенными, а улицы сползают вниз. Однако даже в покинутом состоянии двери всех построек открыты и словно приглашают любопытных туристов заглянуть внутрь.

Озеро Сукко (Краснодарский край)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Сергей Лексин

Кипарисовое озеро Сукко, расположенное в одноименном поселке Краснодарского края, уже много лет является излюбленной локацией для туристов. Как в этих краях оказались кипарисы – до сих пор загадка, но увидеть их стоит. В мае деревья порадуют приезжих своими пушистыми опушками из сочных зеленых листьев. Такими они и останутся вплоть до октября, а осенью сменят свой цвет на огненно-красный. Водоем со всех сторон окружен холмами, проросшими соснами и можжевельником. Здесь можно неспешно прогуляться вокруг озера или устроить на берегу водоема пикник. Полученные эмоции сохранятся надолго.

Кавказский природный биосферный заповедник (Краснодарский край)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Александр Белоусов

Кавказский природный биосферный заповедник – настоящий рай для любителей пешего туризма. Здесь организовано около 30 маршрутов длительностью от 3 до 30 дней. Земли заповедника расположены в верховьях нескольких горных рек, а на его территории насчитывается около 120 озер – сокровищ природы, которые, словно магнит, притягивают ценителей прекрасного.

Плато Бермамыт (Карачаево-Черкесия)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Владимир Штыриков

Плато Бермамыт на удивление не сильно популярное чудо природы в Карачаево-Черкесии. До него не так просто добраться, что создает вокруг этого места своеобразный ореол таинственности. Рельеф плато весьма необычен: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны и массивные каменные столбы. Сюда едут, чтобы полюбоваться на величественный Эльбрус. Зрелище действительно потрясающе, особенно в лучах рассветного солнца. Вначале на горизонте видна лишь едва различимая полоска света, которая постепенно увеличивается и вдруг озаряет все вокруг ярко-красными оттенками. На Бермамыте вы не встретите сувенирных лавок или кафе, территория будто изолирована от внешнего мира. Сюда стоит приезжать за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с природой. Говорят, что впечатления, полученные там, врезаются в память на долгие годы. Многие, приехавшие сюда раз, возвращаются вновь.

Музей-усадьба "Михайловское" (Псковская область)



Фото: пресс-служба телеканала "Моя Планета"/Максим Евдокимов

Михайловское – знаменитое родовое имение матери А.С. Пушкина, ставшее его своеобразной поэтической родиной. В стенах усадьбы великий поэт работал над «Евгением Онегиным» и написал огромное количество стихов. Центром поместья считается господский дом – с гостиной, столовой, кабинетом. Рядом расположен небольшой флигелек – резиденция няни Александра Сергеевича, Арины Родионовны. Имение окружено пышной еловой аллеей, по обеим сторонам которой расположены небольшие пруды. Парк был любимым местом отдыха и источником вдохновения поэта. Здесь приятно будет прогуляться по извилистым дорожкам с вековыми елями и даже найти тот самый дуб, где "кот ученый все ходит по цепи кругом".