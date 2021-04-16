В АТОР оценили идею дважды тестировать на COVID-19 прилетающих из Турции в РФ

Российских туристов, возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая, могут обязать проходить повторный ПЦР-тест на COVID-19. Его нужно будет сделать в течение пяти дней после въезда в страну. Выясняем, будет ли эффективна такая мера в борьбе с распространением инфекции.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двойная защита

Роспотребнадзор разработал инициативу, предполагающую более жесткий контроль за россиянами, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Из него следует, что граждан обяжут пройти второй ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

На это туристам выделяется пять дней с момента прилета. Сведения о результатах тестирования нужно будет предоставить через портал госуслуг с заполнением соответствующей формы. Исключение сделано только для членов экипажей самолетов, которые осуществляют перевозку.

Существующие правила требуют прохождения тестирования в течение трех дней после возвращения в Россию. Причем граждане обязаны оставаться дома до получения результатов. В случае если анализ положительный, россиянам необходимо будет пройти 14-дневную изоляцию по месту жительства.

РФ с 15 апреля до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Самолеты совершают только вывозные рейсы туристов. Тем, кто находится в этих странах, в Ростуризме советуют продолжать отдых, а обратно вылететь в те даты, которые указаны в ваучере. Другой вариант – обсудить с туроператором возможность досрочного возвращения.

В Турции на данный момент сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих районах страны введен комендантский час. Всего на турецких курортах могут находиться около 30 тысяч российских туристов, в Танзании их на порядок меньше.



Не для галочки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что повторный ПЦР-тест поможет сократить число завозных случаев коронавируса.

"Инкубационный период при COVID-19 составляет в среднем около семи дней. Человек может заболеть как через три дня после контакта с больным, так и через десять. В этом смысле двойное тестирование будет очень правильным, если оно будет соблюдаться", – пояснил собеседник Москвы 24.

По его словам, такой метод позволит точнее определять носителей вируса, прилетающих из эпидемиологически небезопасных стран.





Максим Скулачев молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Иногда ПЦР-тесты дают ложноотрицательный результат, потому что вируса может не оказаться в том месте, откуда брали мазок. Не у всех инфекция так сильно развивается, что покрывает всю поверхность носоглотки.

Специалист согласился, что инициатива может создать дополнительную нагрузку для прилетающих в Россию, но, с другой стороны, она лучше защитит от завоза инфекции. Кроме того, прибывшим на родину туристам необходимо обязательно использовать маски или респираторы, чтобы не заразить случайных граждан, посоветовал он.

"Тесты делаются не просто так, не для галочки. Из стран с высокой или неконтролируемой заболеваемостью с большой долей вероятности можно привезти эту заразу", – подчеркнул Скулачев.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что требование может лечь дополнительной финансовой нагрузкой на тех, кто будет делать тесты в частных клиниках.

"На сайте госуслуг обычно загружают результаты не ПЦР-тестов из частных лабораторий, а бесплатных тестов из поликлиник. Однако не во всех городах это так просто сделать, поэтому люди проходят тест на платной основе", – отметил эксперт.

По словам Горина, если требование будет введено, возвращающимся туристам придется его выполнять, иначе им могут грозить существенные штрафы.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Если власти считают это обоснованным и неизбыточным требованием, то, наверное, это будет хорошо для безопасности в целом и для нераспространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что, по статистике, завозных случаев из Турции и Танзании фиксировалось не так много. В частности, из 10 тысяч отдыхающих на турецких курортах страховое обращение из-за COVID-19 было только у нескольких человек, заключил собеседник Москвы 24.