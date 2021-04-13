Что нужно знать туристам о возврате билетов после ограничения полетов в Турцию и Танзанию

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Такое решение было принято в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этих странах. Рассказываем, что делать туристам, купившим путевки на указанные даты, а также какие существуют альтернативные направления.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Как долго будут действовать ограничения?

С 15 апреля по 1 июня перелеты из России в Турцию и в обратном направлении ограничат. Продолжат летать только самолеты, обслуживающие совместную работу государств по строительству атомной электростанции "Аккую" и вывозящие российских туристов с турецких курортов.

Кроме того, сохранятся два рейса в неделю по направлениям Москва – Стамбул, Стамбул – Москва. В Танзанию россиянам тоже нельзя будут улететь с 15 апреля по 1 июня. Росавиация официально уведомила авиакомпании о соответствующих изменениях.

Ограничение полетов ввели в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этих странах. Как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, приоритетом властей РФ является сохранение здоровья российских граждан. Однако если ситуация в странах изменится, то авиасообщение могут возобновить.



Можно ли улететь из закрытых стран?

Сейчас на турецких курортах могут находиться около 30 тысяч российских туристов. В Танзании пребывает на порядок меньше россиян. Никакой эвакуации граждан из-за рубежа не планируется: люди смогут продолжить отдых в соответствии с условиями турпутевки.

По окончании отпуска они прилетят на родину запланированными чартерами. Также предусмотрен более ранний возврат, однако его нужно согласовать с туроператором. Прилететь на родину в плановом режиме смогут и самостоятельные путешественники, но им рекомендовано отслеживать информацию на сайтах перевозчиков.



Что делать туристам, купившим путевки?

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали свыше 500 тысяч россиян. В Танзанию собирались отправиться еще шесть – семь тысяч человек.

Туристам, которые купили путевки с вылетом до 1 июня, рекомендуется по согласованию с туроператорами выбрать другое направление, не меняя дат поездки, либо перенести путешествие на более поздний срок.

В Роспотребнадзоре напомнили, что закон позволяет туристам потребовать расторжения договора с туроператором или его изменения из-за угрозы собственному здоровью.

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", – пояснили в ведомстве.

После начала путешествия турист сможет получить только часть денег в размере, пропорциональном стоимости не оказанных ему услуг.



В Ассоциации туроператоров России рассказали о штрафах при отмене туров в Турцию

Какие штрафные санкции действуют при отмене тура?

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, многие перевозчики заявили о 100% возврате средств туристам за билеты или возможности перебронировать их. Однако следует разделить перевозку от турпакета, уточнил он. Если это комплексный тур, то нужно сразу обращаться по месту его приобретения, продолжает эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Самый выгодный вариант – это перенос сроков поездки или альтернативные, равнозначные условия в другую страну. Увы, стран открыто крайне мало, потому что Турция и Танзания – это единственные чартерные направления без лимита по квотам на количество рейсов.

При этом в случае возврата тура у туроператоров есть право вычесть из общей суммы фактически понесенные расходы. В зависимости от отеля штрафные санкции могут составлять от 25 до 100% от стоимости размещения, отметил Горин. По его словам, в случае переноса даты поездки штрафов не будет.



Как вернуть билеты на самолет?

В "Аэрофлоте" заявили, что переоформить билеты можно будет без штрафных санкций. Это распространяется на рейсы, перелеты по которым уже начались (из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию), а обратные билеты куплены туристами на даты между 15 апреля и 1 июня.

Кроме того, билеты можно вернуть без денежных потерь на рейсы между Москвой и Стамбулом, Анталией, Бодрумом, Даламаном, а также между Санкт-Петербургом и Анталией на даты между 15 апреля и 1 июня.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" тоже готова вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию. Предусмотрен обмен билетов на более поздние даты или их возврат с денежной компенсацией и в Utair.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Альтернативный отдых

Вместо Турции или Танзании для туристов открыты многочисленные курорты России. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил всех, кто планировал отдохнуть за рубежом, приезжать на Кубань.

В Крыму также выразили готовность заменить россиянам курорты Турции и Танзании в майские праздники. Однако туристам стоит поторопиться, так как уже раскуплены практически все места в четырех- и пятизвездочных отелях.

Кроме того, Российский союз туроператоров (РСТ) планирует попросить власти рассмотреть возможность открытия других туристических направлений вместо Турции и Танзании. По мнению главы РСТ Андрея Игнатьева, альтернативой могут стать Кипр, Греция, Египет и Тунис.