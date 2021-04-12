Находящиеся в Турции россияне смогут продолжить отдых или вернуться чартерами – Голикова

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Россияне, которые сейчас находятся в Турции, могут продолжить отдых или вернуться в Россию чартерными рейсами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем", – отметила Голикова в ходе брифинга.
Ранее вице-премьер сделала заявление о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
Голикова подчеркнула, что приоритетом властей РФ является сохранение здоровья российских граждан. По ее словам, решение о приостановлении авиасообщения со странами принималось исходя именно из этого принципа.
Россия приостановит авиасообщение с Турцией с 15 апреля
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