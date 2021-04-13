РСТ обратится к властям с просьбой открыть другие направления вместо Турции

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Российский союз туроператоров (РСТ) намерен обратиться к властям РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия других туристических направлений для отдыха вместо Турции и Танзании. Об этом сообщил президент союза Андрей Игнатьев.
По его словам, многие граждане не смогли организовать отдых за границей.
"Обе эти страны – и Турция, и Танзания – были единственными, куда массово выезжали россияне для отдыха. И эти страны принимали именно чартерные программы туроператоров. После вчерашнего объявления таких стран не осталось", – цитирует Игнатьева Агентство "Москва".
По его мнению, альтернативой этим государствам могут стать Кипр, Греция, Египет и Тунис.
Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин отмечал, что те, кто уже приобрел туры в Турцию и Танзанию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.
Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что туристы, которые сейчас отдыхают на турецких и танзанийских курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.
Самостоятельные путешественники также смогут вернуться в Россию в плановом режиме, однако им рекомендуется следить за информацией на сайтах перевозчиков, уточнила Догузова.
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