Россиянам ужесточили правила возвращения из-за границы

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Все россияне, въезжающие в страну любым видом транспорта, теперь обязаны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее такое требование относилось только к прибывшим в Россию на самолете. Нововведение вступит в силу с 15 апреля.

Кроме того, возвращающиеся в страну должны заполнить на сайте госуслуг анкеты, чтобы обеспечить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на коронавирус методом ПЦР.

В феврале сообщалось, что москвичи, которые не предоставили тест на COVID-19 по возвращении в РФ, выплатят штрафы на общую сумму 10 миллионов рублей.

Всего было направлено 4 170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, составлено 2 516 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.