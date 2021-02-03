Более 10 млн рублей штрафов выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи, которые не предоставили тест на COVID-19 по возвращении в РФ, выплатят штрафы на общую сумму в 10 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Как отмечается, 4,5% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не сдают тест и не вносят результаты на портал государственных услуг в течение трех дней после прилета.
Всего было направлено 4 170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, составлено 2 516 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В Роспотребнадзоре отметили, что административные материалы в отношении 1 887 граждан направлены в районные суды.
"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 817 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 миллионов 8 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Тест на коронавирус туристы должны пройти в течение трех дней с момента прибытия.
Также россиянам, которые приезжают из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг. В течение трех календарных дней в нее необходимо загружать результаты тестирования на COVID-19.
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