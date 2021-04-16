Роспотребнадзор предложил обязать прибывших из Турции и Танзании сдать второй ПЦР-тест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор выдвинул инициативу обязать россиян, прибывающих в Россию до 1 мая 2021 года из Турции и Танзании, сдать второй ПЦР-тест на COVID-19. Проект постановления был опубликован на портале нормативно-правовых актов.
По задумке авторов инициативы, прибывающие должны будут сдать второй тест на коронавирус в течение 5 дней. При этом требование не коснется членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку.
В документе отмечается, что прибывающим нужно будет повторно предоставлять сведения о результатах тестирования на COVID-19 на портале госуслуг. Сделать это можно через заполнение соответствующей формы.
15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.
Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
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