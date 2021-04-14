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В мире

14 апреля, 21:56

В Турции выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

за рубежом

Фото: depositphotos/fransz

В Турции число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки составило 62 797, это максимум с начала пандемии, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"Сегодня выявлено 62 797 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 802 больных. Умерли 279 человек, с начала пандемии – 34 734. В тяжелом состоянии находятся 3 018 больных", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это восьмой рекорд по суточному приросту случаев заражения за апрель.

Президент страны Реджеп Эрдоган принял решение об ужесточении ограничений против распространения коронавируса с 14 апреля. В стране увеличивается длительность комендантского часа и приостанавливается междугороднее сообщение.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом в России принял решение о приостановке авиасообщения с республикой с 15 апреля по 1 июня.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в ближайшие дни приедет в Москву, чтобы обсудить новые предложения по возобновлению авиасообщения с Россией.

Турция ввела новые ограничения в связи с коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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