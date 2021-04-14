В Турции выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

14 апреля, 21:56
Фото: depositphotos/fransz
В Турции число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки составило 62 797, это максимум с начала пандемии, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
"Сегодня выявлено 62 797 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 802 больных. Умерли 279 человек, с начала пандемии – 34 734. В тяжелом состоянии находятся 3 018 больных", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
В ведомстве отметили, что это восьмой рекорд по суточному приросту случаев заражения за апрель.
Президент страны Реджеп Эрдоган принял решение об ужесточении ограничений против распространения коронавируса с 14 апреля. В стране увеличивается длительность комендантского часа и приостанавливается междугороднее сообщение.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом в России принял решение о приостановке авиасообщения с республикой с 15 апреля по 1 июня.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в ближайшие дни приедет в Москву, чтобы обсудить новые предложения по возобновлению авиасообщения с Россией.
Турция ввела новые ограничения в связи с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: