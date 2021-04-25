Около 400 тыс москвичей старшего возраста привились от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прививку от коронавируса получили порядка 400 тысяч жителей старшего возраста. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Сергей Собянин.

"Их около 400 тысяч (человек)", – прокомментировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работу в четырех столичных торговых центрах, расположенных на выездах из города.

Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.

