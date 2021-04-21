Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал граждан России продолжать соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться от COVID-19.

"Обращаюсь к гражданам России, дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб", – сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что вакцинация может остановить пандемию.

"Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку", – сказал президент.

По словам Путина, главы регионов должны ежедневно заниматься вопросами вакцинации, у всех россиян должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет.

"Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", – сказал президент.

19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

По словам Гинцбурга, результаты анализа в очередной раз подтверждают эффективность препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.