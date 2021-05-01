Собянин заявил, что эпидобстановка в Москве не является критической

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в Москве не является критической, заявил Сергей Собянин.

"Ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким", – сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".

Он отметил, что столичные власти предусмотрели запрет на проведение массовых мероприятий, включая первомайские демонстрации и шествия Бессмертного полка. При этом предприятия общепита, торговые точки и парки продолжают свою работу.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы в майские праздники будут проверять соблюдение требований по COVID-19 в ресторанах и кинотеатрах. По его словам, проверять будут ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции и рассадки на летних верандах.