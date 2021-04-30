Санитарные мероприятия в столичном метро будут проводить в течение года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санитарные мероприятия против распространения коронавируса в метро Москвы продолжат проводить в течение 2021 года, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы будем продолжать на всем транспортном комплексе Москвы тот набор мероприятий, которые нам рекомендовали санитарные врачи. Все то, что мы сделали в прошлом году, будем поддерживать в полном объеме и в этом году", – заявил он.
Ликсутов уточнил, что это в том числе касается усиленной уборки поверхностей. Вице-мэр подчеркнул, что власти Москвы сделают все, чтобы городской транспорт был безопасным для пассажиров.
Ранее на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд со словами благодарности медикам, которые спасают жизни людей во время пандемии коронавируса. Внутри поезда размещены реальные истории 22 столичных медиков с описанием их жизни и взглядов на ситуацию, с которой они столкнулись. За концепцию оформления поезда метро проголосовали более 175 тысяч участников проекта "Активный гражданин".
Власти Москвы усилили контроль ношения масок и перчаток в вагонах метро
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