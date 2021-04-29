Проезд в столичном метро оплатили банковскими картами рекордное количество раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В марте 2021 года пассажиры метро оплатили проезд на турникетах банковскими картами 9,28 миллиона раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В первый весенний месяц 2020 года бесконтактным платежом на турникетах пассажиры воспользовались 4,98 миллиона раз, что почти вдвое меньше.
Всего в первом квартале текущего года на турникетах проезд оплатили 22,40 миллиона раз. Это на 39% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Тогда с помощью банковских карт пассажиры прошли через турникеты в метро 16,09 миллиона раз.
Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, увеличение числа бесконтактных оплат сегодня актуально как никогда.
"Москва – один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте. Нам приятно наблюдать, что изменения билетной системы находят у вас позитивный отклик и становятся важной частью ваших ежедневных поездок", – сказал он.
В московском метро можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.
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