В Кемерове река окрасилась в красный цвет

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Вода реки Искитимки в Кемерове окрасилась в красный цвет. Местные власти устанавливают источник загрязнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Оперативная группа уже приступила к исследованию водоема, чтобы установить источник загрязнения. Информацию также направят в управление Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Ранее на поверхности Волги обнаружили пятно топлива площадью около 5 000 квадратных метров.

Предполагалось, что сброс нефтехимических продуктов произошел с судна.