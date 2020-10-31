Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воды крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, который испытывает дефицит воды из-за засухи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника", – заявили в управлении информации и пресс-службы главы Крыма.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что сейчас ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. Эти объекты принесут региону до 60 тысяч кубометров в сутки.

Представитель Крыма отметил, что самым надежным источником водоснабжения является опреснение. Он призвал с осторожностью разрабатывать подземные источники, чтобы не навредить экологии.

В конце сентября стало известно, что в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды. Сергей Аксенов тогда сообщил, что предложения по строительству такого сооружения подготовят в правительстве.

