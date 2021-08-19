Пожар в "Ленских столбах" в Якутии локализовали

15:16
Фото: 14.mchs.gov.ru
Пожар в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии локализован, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Обстановка в заповеднике Ленские столбы, являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка", – сказали в ведомстве.
С начала пожароопасного сезона в "Ленских столбах" зарегистрировано 11 пожаров. На территории парка 18 августа действовал лишь один пожар на площади 20 гектаров.
В свою очередь, Рослесхоз (Федеральное агентство лесного хозяйства) планирует в течение одной-двух недель ликвидировать основные возгорания на территории Якутии.
"По Якутии: дела обстоят сложно, но у нас сегодня первый день, когда нет прироста площадей, когда пожары не распространяются. Это первый такой день с мая месяца. Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары", – сообщил глава ведомства Иван Советников.
Он также отметил, что в ближайшее время в Якутии прогнозируются осадки, что может улучшить ситуацию.
С 1 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В МЧС России назвали человеческий фактор главной причиной пожаров в регионе.
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