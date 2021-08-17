Путин поручил до ноября создать постоянные штабы для ликвидации ЧС в регионах

Фото: mchs.gov.ru

Владимир Путин поручил правительству, МЧС и региональным властям к ноябрю сформировать постоянные штабы для ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Предусмотреть создание на базе главных управлений МЧС России по субъектам РФ <...> оперативных штабов, действующих на постоянной основе, возложив руководство данными оперативными штабами на начальников главных управлений МЧС России по субъектам РФ", – говорится в тексте. Срок исполнения поручения – 1 ноября.

Также президент поручил правительству ввести ответственность лиц за несоблюдение обязанности по тушению пожаров, обеспечив внесение соответствующих поправок в законодательство.

"Обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев <...> установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках", – указано в списке поручений.

Также кабмин к октябрю должен увеличить численность сотрудников парашютно-десантной службы Авиалесоохраны для работы в регионах Дальневосточного федерального округа.

14 августа Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.