Федеральную трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Фото: МЧС РФ по Сверловской области

Природный пожар стал причиной перекрытия федеральной трассы Пермь – Екатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор".

"Трасса Пермь – Екатеринбург перекрыта из-за пожара", – говорится в сообщении.

Ситуацию пообещали позднее прокомментировать в пресс-службе УГИБДД по региону.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за природных пожаров. Решение было принято после заседания рабочей группы правительственной комиссии. Для тушения пожаров планируют использовать вертолеты и самолеты Бе-200ЧС.