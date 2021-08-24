Режим ЧС из-за пожаров ввели в Нижегородской области и Мордовии

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

Уточняется, что решение о введении режима ЧС было принято после заседания рабочей группы правительственной комиссии.

"Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования", – заявили в МЧС.

В ведомстве также готовятся усилить авиационную группировку. В частности, для тушения пожаров планируют использовать вертолеты и самолеты Бе-200ЧС.

"Техника будет задействована на тушении очагов природных пожаров на границе Республики Мордовия и Нижегородской области", – подтвердили в МЧС.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Уточнялось, что документ направлен на обеспечение защиты от лесных пожаров населенных пунктов, расположенных на территории республики, и безопасности граждан.