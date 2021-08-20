В Марий Эл из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл

Из-за лесных пожаров в Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев, рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", – говорится в сообщении.

Уточняется, что документ направлен на обеспечение защиты от лесных пожаров населенных пунктов, расположенных на территории республики, и безопасности граждан.

Ранее с территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл эвакуировали более сотни человек из-за лесного пожара. Детей и сотрудников лагерей разместили в школе-интернате в Йошкар-Оле и военном лагере. По последним данным, жертв и пострадавших нет.