Детские лагеря в Марий Эл эвакуировали из-за лесного пожара

19 августа, 23:59
Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл
С территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл эвакуировали более сотни человек из-за лесного пожара. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает "Интерфакс".
"Пожар продолжает развиваться, идет в сторону поселка Шап, где находятся детские лагеря, откуда эвакуированы 136 человек, в том числе дети", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего эвакуировали 84 ребенка. Детей и сотрудников лагерей разместили в школе-интернате в Йошкар-Оле и военном лагере. По последним данным, жертв и пострадавших нет.
В четверг, 19 августа, в Медведевском районе Марий Эл загорелось порядка 5 га леса. Сильные порывы ветра раздули пламя и огонь стал подступать к населенному пункту Студенка. Там была объявлена эвакуация местных жителей, а также садоводческого товарищества и 140 отдыхающих из санатория "Сосновый бор".
На прошлой неделе в Башкирии из-за лесного пожара эвакуировали 87 сотрудников и 750 отдыхающих детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье" в Абзелиловском районе республики. Для эвакуации детей и взрослых понадобилось 9 автобусов.
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