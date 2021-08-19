Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19 августа, 23:59

Детские лагеря в Марий Эл эвакуировали из-за лесного пожара

происшествия регионы

Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл

С территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл эвакуировали более сотни человек из-за лесного пожара. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает "Интерфакс".

"Пожар продолжает развиваться, идет в сторону поселка Шап, где находятся детские лагеря, откуда эвакуированы 136 человек, в том числе дети", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего эвакуировали 84 ребенка. Детей и сотрудников лагерей разместили в школе-интернате в Йошкар-Оле и военном лагере. По последним данным, жертв и пострадавших нет.

В четверг, 19 августа, в Медведевском районе Марий Эл загорелось порядка 5 га леса. Сильные порывы ветра раздули пламя и огонь стал подступать к населенному пункту Студенка. Там была объявлена эвакуация местных жителей, а также садоводческого товарищества и 140 отдыхающих из санатория "Сосновый бор".

На прошлой неделе в Башкирии из-за лесного пожара эвакуировали 87 сотрудников и 750 отдыхающих детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье" в Абзелиловском районе республики. Для эвакуации детей и взрослых понадобилось 9 автобусов.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать