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Происшествия

13:41

Детский лагерь в Башкирии эвакуировали из-за природного пожара

происшествия регионы пожар

Фото: https://02.mchs.gov.ru/

Сотрудники и отдыхающие эвакуированы из детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье" в Абзелиловском районе Башкирии из-за лесного пожара, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В 12:30 (10:30 мск) поступило сообщение о природном пожаре в 1 километре от детского лагеря, находящегося в деревне Зеленая Поляна. В целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации детского лагеря "Горное ущелье" (750 детей, 87 человек персонала) в детский лагерь "Уральские Зори", который находится в 5,5 километра", – сказано в сообщении.

Для эвакуации детей и взрослых понадобилось 9 автобусов, на данный момент все вывезены с территории лагеря.

Пожар занимает 1 гектар. Для тушения привлечены 17 человек и 10 единиц техники.

Ранее пожар в Оренбурге, где загорелись жилое и соседнее нежилое здания, перешел еще на семь построек, пострадали два человека. В ГУМЧС по Оренбургской области подчеркнули, что в поврежденных домах проживали 53 человека, среди них пять детей. Семнадцать жильцов нуждаются в расселении.

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