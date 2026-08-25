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25 августа, 11:40

Общество

Столичные врачи вернули зрение 100-летнему пациенту

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи городской клинической больницы № 15 вернули зрение 100-летнему пациенту, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Сочетание этих патологий требовало от хирургов особой точности во время вмешательства.

Пациента направили в больницу. Несмотря на возраст и сложность операции, врачи успешно восстановили зрение. При выписке мужчина поблагодарил медиков за внимательное отношение и возможность снова хорошо видеть.

Ранее сотрудники ГКБ имени В. М. Буянова восстановили подвижность и работу локтевого сустава 63-летней пациентки. Она поступила в стационар после тяжелой травмы и нескольких операций. Для восстановления верхней конечности хирурги выполнили сложное реконструктивное вмешательство.

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