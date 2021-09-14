Задержанный москвич назвал причину нападения на лидера группы "25/17"

Фото: МВД РФ

Москвич, который напал на солиста группы "25/17" Андрея Позднухова, заявил, что музыкант угрожал убить его и его друзей. Об этом он говорит на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД России по Москве.

"Разгорелся конфликт между компанией, с которой был я, и компанией этого человека – три девушки и он. Его как-то словами вывели на агрессию, которой с нашей стороны не было. И человек начал угрожать", – сказал молодой человек.

По его словам, после этого девушки отвели Позднухова в сторону, чтобы взять такси, однако автомобиль уехал, не дождавшись компанию, что вывело музыканта из себя. Тот побежал на задержанного и его друзей, чтобы избить их. В итоге молодому человеку пришлось применить аэрозольный пистолет.

Инцидент произошел в понедельник. По словам очевидца, во время конфликта у ресторана быстрого питания на площади Тверская Застава один из участников выстрелил из травматического пистолета в другого. Прибывшие по адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили там 44-летнего лидера группы "25/17" Андрея Позднухова. Тот тем не менее писать заявление в полицию не стал, а также отказался от медицинской помощи.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего. Им оказался 20-летний москвич. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

