В лидера группы "25/17" Андрея Бледного стреляли в Москве – СМИ

14:37
Фото: vk.com/Андрей Бледный (Позднухов)
В лидера группы "25/17" Андрея Бледного (Позднухова) стреляли в центре Москвы. От госпитализации в больницу певец отказался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
"Вечером воскресенья на Тверской улице девушка сообщила в полицию о том, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. На месте был обнаружен 44-летний Андрей Позднухов, от медицинской помощи отказался", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что рэпер не стал писать заявление в полицию и отправился домой. Однако в пресс-службе МВД по Москве рассказали о подобном инциденте, произошедшем накануне.
"По данному факту проводится проверка", – сказали в ведомстве.
Российская рэп-группа "25/17" была основана в 2002 году омскими музыкантами Андреем Бледным и Антоном Завьяловым.
Ранее сообщалось, что на российскую актрису Полину Максимову, получившую известность благодаря сериалу "Деффчонки", пытался напасть незнакомый мужчина.
По словам артистки, это случилось возле ее дома вечером 27 августа. В результате все обошлось, но она сильно испугалась.
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