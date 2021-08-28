На актрису "Деффчонок" Полину Максимову напал неизвестный мужчина

Фото: кадр из фильма “Обратный отсчет”; режиссер – Сергей Попов, Дмитрий Аверин, Максим Кубринский; производство "Всемирные Русские Студии"
На российскую актрису Полину Максимову, получившую известность благодаря сериалу "Деффчонки", пытался напасть незнакомый мужчина. Об этом она сообщила в своем Instagram.
По словам артистки, это случилось возле ее дома вечером 27 августа.
Как написала Максимова, в результате все обошлось, но она сильно испугалась.
"Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек… Это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером", – рассказала она подписчикам.
Другими подробностями актриса не поделилась.
Ранее женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка. Мать мальчика Наталья Горчакова опубликовала в Instagram видео с высказываниями нападавшей – жены футбольного судьи Владислава Безбородова.
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