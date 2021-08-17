Суд арестовал мужчину за убийство девушки в сквере на северо-востоке Москвы

14:31
Фото: 77.мвд.рф
Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца приезжего из Средней Азии мужчину по обвинению в убийстве и попытке изнасилования девушки во время пробежки в Яузском парке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Бабушкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование"), а также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Он заключен под стражу до 13 октября", – сказали в пресс-службе.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку фигурант дела подозревается в преступлении против половой неприкосновенности.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Акрамов приехал на заработки в Москву из Средней Азии. Мужчина делал ремонт в одной из квартир неподалеку от места преступления. В ночь на субботу он напал на женщину во время пробежки в парке в Свиблове и задушил ее. Злоумышленник был замечен одним из очевидцев, после чего прыгнул в Яузу, переплыл ее и скрылся. Убитой оказалась 32-летняя женщина, у нее остались двое малолетних детей.
Ранее на Кутузовском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, в настоящий момент ведутся поиски убийцы, возбуждено уголовное дело.
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