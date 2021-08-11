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Фото: depositphotos/blinow61
Обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире на западе Москвы. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
"По данным следствия, вечером 10 августа 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Никулинской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1979 года рождения с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота", – сказала Иванова.
Она добавила, что рядом с домом найдено тело мужчины 1974 года рождения. Полученные им травмы характерны для падения с большой высоты. Квартира, в которой проживали погибшие, была закрыта изнутри.
По предварительной версии, мужчина убил сожительницу и покончил с собой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее под Тулой пенсионер застрелил двухлетнюю девочку. По одной из версий, мужчина схватился за ружье из-за того, что кто-то назвал его "пьяным и толстым". По другим данным, пенсионер разозлился на мальчика, игравшего на детской площадке, и стал целиться в мусорные контейнеры, возле которых бегал ребенок.
Один из выстрелов попал в женщину, проходившую рядом. Двухлетнюю дочь она несла на руках. От полученных ранений девочка скончалась на месте. 10 августа суд арестовал пенсионера. Его обвиняют в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.
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