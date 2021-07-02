В Смоленске трехлетний ребенок жил с трупом матери

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Трехлетний мальчик, а также тела мужчины и женщины были найдены в квартире на улице Николаева в Смоленске. Об этом рассказали в региональном СК.

На теле хозяйки квартиры 1996 года рождения и ее знакомого 1998 года рождения не было обнаружено признаков насильственной смерти. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и времени смерти.

Вместе с погибшей жил ее трехлетний сын, которого забрали в больницу. В данный момент решается вопрос передачи ребенка родственникам.

Ранее прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в канализационном колодце в Богородском городском округе.