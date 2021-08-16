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16:51

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Подруга задушенной лосинами девушки в Свиблове раскрыла подробности трагедии

Задушили лосинами: подробности убийства девушки в Свиблове
происшествия

В столичном районе Свиблово ночью 14 августа нашли задушенной девушку, которая вышла на пробежку. По словам очевидцев, подозреваемый в ее смерти скрылся с места происшествия, спрыгнув в реку, однако уже на следующий день был задержан полицией. Рассказываем подробности случившегося и выясняем, можно ли защитить себя от внезапного нападения во время занятий спортом на улице.

Фото: 77.мвд.рф

Задушил лосинами?

В Свиблове 14 августа обнаружили мертвой местную жительницу 1988 года рождения. По данным СМИ, она вышла на ночную пробежку в парк. В сквере вблизи Лазоревого проезда на девушку напал неизвестный мужчина, который якобы разорвал ее одежду и принялся душить.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, после того как прохожий заметил злоумышленника, он начал убегать, спрыгнул в Яузу, переплыл реку и скрылся. Полицейские быстро смогли разыскать и задержать подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудниками полиции установлено, что преступление было совершено около трех часов ночи. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Вавилова сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый 1993 года рождения.
из сообщения пресс-службы столичного главка МВД

По сообщениям СМИ, в убийстве подозревают уроженца Средней Азии, который, предположительно, работал на одной из столичных строек. В ту ночь он якобы пытался изнасиловать свою жертву, но, получив сопротивление, задушил ее лосинами.

Погибшая девушка являлась уроженкой Белоруссии, но большую часть жизни находилась в России, передает "Комсомольская правда". По неподтвержденной информации, у нее осталось двое малолетних детей.

Подруга убитой рассказала изданию подробности происшествия. "Нам сказали, что она на пробежку пошла. Для нее это в порядке вещей. По спорту она всегда угорала – йога, кроссфит... Подтянутая, длинноногая, стройная, несмотря на маленьких детей", – уточнила она.

Меры самозащиты

Фото: 77.мвд.рф

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, можно ли девушкам безопасно заниматься спортом на улице в вечернее время.

По его словам, для этого лучше устраивать групповые забеги с друзьями и знакомыми.

"Можно взять подруг или друзей. Если даже несколько девушек совершают пробежку, то это будет безопаснее. На группу людей нападают реже, так как это психологически давит на нападающего", – пояснил эксперт.

Также он посоветовал купить хороший газовый баллончик, который продается в любом оружейном магазине. Его можно брать с собой на спортивную тренировку, зажав в руке, отметил Гринин.

Покупать лучше в количестве от двух штук, чтобы один из них потратить на тренировку по применению. Это довольно просто: вешается мишень в виде листка бумаги на нужной высоте и отрабатывается быстрая реакция. Самые маленькие баллончики не советую брать, потому что может не хватить объема.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

Кроме того, любителям послушать музыку во время бега собеседник Москвы 24 порекомендовал уменьшать звук в наушниках до минимума, если тренировка проходит в темное время суток.

"Желательно не затыкать наглухо наушники либо использовать только один наушник. Имеется определенный риск, что вы можете не услышать шаги за спиной или как хрустнула ветка в кустах. Комфортом желательно пожертвовать в пользу безопасности", – подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, важно также бегать в более оживленных местах, где есть хорошее освещение. Это дает дополнительный шанс не нарваться на злоумышленников, заключил Гринин.

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