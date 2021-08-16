Подруга задушенной лосинами девушки в Свиблове раскрыла подробности трагедии

В столичном районе Свиблово ночью 14 августа нашли задушенной девушку, которая вышла на пробежку. По словам очевидцев, подозреваемый в ее смерти скрылся с места происшествия, спрыгнув в реку, однако уже на следующий день был задержан полицией. Рассказываем подробности случившегося и выясняем, можно ли защитить себя от внезапного нападения во время занятий спортом на улице.



Задушил лосинами?

В Свиблове 14 августа обнаружили мертвой местную жительницу 1988 года рождения. По данным СМИ, она вышла на ночную пробежку в парк. В сквере вблизи Лазоревого проезда на девушку напал неизвестный мужчина, который якобы разорвал ее одежду и принялся душить.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, после того как прохожий заметил злоумышленника, он начал убегать, спрыгнул в Яузу, переплыл реку и скрылся. Полицейские быстро смогли разыскать и задержать подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".





из сообщения пресс-службы столичного главка МВД Сотрудниками полиции установлено, что преступление было совершено около трех часов ночи. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Вавилова сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый 1993 года рождения.

По сообщениям СМИ, в убийстве подозревают уроженца Средней Азии, который, предположительно, работал на одной из столичных строек. В ту ночь он якобы пытался изнасиловать свою жертву, но, получив сопротивление, задушил ее лосинами.

Погибшая девушка являлась уроженкой Белоруссии, но большую часть жизни находилась в России, передает "Комсомольская правда". По неподтвержденной информации, у нее осталось двое малолетних детей.

Подруга убитой рассказала изданию подробности происшествия. "Нам сказали, что она на пробежку пошла. Для нее это в порядке вещей. По спорту она всегда угорала – йога, кроссфит... Подтянутая, длинноногая, стройная, несмотря на маленьких детей", – уточнила она.



Меры самозащиты

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, можно ли девушкам безопасно заниматься спортом на улице в вечернее время.

По его словам, для этого лучше устраивать групповые забеги с друзьями и знакомыми.

"Можно взять подруг или друзей. Если даже несколько девушек совершают пробежку, то это будет безопаснее. На группу людей нападают реже, так как это психологически давит на нападающего", – пояснил эксперт.

Также он посоветовал купить хороший газовый баллончик, который продается в любом оружейном магазине. Его можно брать с собой на спортивную тренировку, зажав в руке, отметил Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Покупать лучше в количестве от двух штук, чтобы один из них потратить на тренировку по применению. Это довольно просто: вешается мишень в виде листка бумаги на нужной высоте и отрабатывается быстрая реакция. Самые маленькие баллончики не советую брать, потому что может не хватить объема.

Кроме того, любителям послушать музыку во время бега собеседник Москвы 24 порекомендовал уменьшать звук в наушниках до минимума, если тренировка проходит в темное время суток.

"Желательно не затыкать наглухо наушники либо использовать только один наушник. Имеется определенный риск, что вы можете не услышать шаги за спиной или как хрустнула ветка в кустах. Комфортом желательно пожертвовать в пользу безопасности", – подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, важно также бегать в более оживленных местах, где есть хорошее освещение. Это дает дополнительный шанс не нарваться на злоумышленников, заключил Гринин.