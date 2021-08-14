В московском сквере нашли тело задушенной девушки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На севере столицы обнаружили тело задушенной девушки, сообщает РИА Новости.

Погибшую нашли минувшей ночью в сквере вблизи Лазоревого проезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Ранее в суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего сына. Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.