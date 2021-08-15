Задержан подозреваемый в убийстве девушки в сквере на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве девушки на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

Согласно данным следствия, тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения было найдено ночью 14 августа 2021 года в сквере вблизи Лазоревого проезда.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан", – рассказала Иванова.

По ее словам, фигуранта в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для следственных действий.

Ранее в суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего сына. Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.