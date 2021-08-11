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Происшествия

17:45

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Раскрыта запись из дневника в московской квартире, где обезглавили женщину

Ревнивый эзотерик? Что известно о мужчине, подозреваемом в расчленении сожительницы
происшествия криминал

На западе Москвы в квартире нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями. Труп ее сожителя, которого подозревают в зверском преступлении, обнаружили рядом с домом. Расскажем все последние подробности жестокого убийства.

Фото: телеграм-канал 112

Вменяемость проверят

По данным следствия, расправа над женщиной произошла вечером 10 августа в квартире на Никулинской улице. Оперативники обнаружили труп женщины с отрезанной головой и множественными ножевыми ранениями. Рядом с домом нашли труп мужчины 1974 года рождения. Его травмы были характерны для падения с большой высоты, отметила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Квартира, в которой проживали мужчина и женщина, была закрыта изнутри.
Юлия Иванова
старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства. Мужчине посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавили в СК. По факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Клялся в любви

Очевидец происшествия рассказал, что он решил посмотреть в окно после того, как услышал с улицы странный звук, сообщает "Вечерняя Москва".

"Около восьми часов вечера услышал звук какого-то удара. Выглянул – подумал, мало ли, вдруг что-нибудь на машину упало? А потом увидел, что на асфальте лежит тело, и вызвал полицию", – сообщил очевидец.

Собеседник издания добавил, что с участниками происшествия он не был знаком.

По данным СМИ, погибшими оказались 46-летний Алексей из Новосибирской области и 41-летняя Ольга из Кемеровской области. Сообщается, что они познакомились в Москве. Ту самую квартиру на 17-м этаже дома мужчина арендовал в 2018 году, там пара жила в течение нескольких лет, сообщают источники.

Как утверждают собеседники "МК", мужчина позиционировал себя как врач, рассказывал об оконченном медицинском образовании и работе в клинике. Якобы он увлекался сыроедением, целительством и эзотерикой. При этом родственники погибшего утверждают, что по медицинской линии он никогда не работал и зарабатывал где придется.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Что именно послужило мотивом возможной расправы, выясняет следствие. По одной из версий, причиной преступления могла стать ревность. Сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на подруг убитой сообщает, что мужчина часто закатывал ей скандалы.

Владелец квартиры Петр Шолом рассказал РЕН ТВ, что ничего подозрительного в поведении арендатора не замечал. О том, что вместе с погибшим жила женщина, хозяин жилья не знал.

У меня к этому мужчине никаких претензий не было. Я не доктор, но он мне казался обыкновенным человеком. Ни разу ни от кого слова плохого не слышал.
Петр Шолом
хозяин квартиры

Источники Пятого канала сообщают, что у женщины была не только отрезана голова, но и вырезано сердце. Сам труп якобы лежал в ванной комнате. Голова жертвы была упакована в пакет, он находился рядом с телом. По неподтвержденной информации, ножевые ранения нашли и у погибшего мужчины. Life утверждает, что женщина скончалась за шесть часов до обнаружения ее трупа. Мужчина же якобы умер за три часа до приезда сотрудников полиции.

По одной из предварительных версий, сожитель после убийства хотел расчленить жертву, чтобы спрятать тело. Однако затем мужчина испугался и решил покончить с собой.

Как сообщают СМИ, в квартире нашли дневник, который мог принадлежать подозреваемому в убийстве.

Чем больше правды, тем чище этот мир!!! Я тебя люблю!!!
из дневника, найденного в квартире на Никулинской улице

По данным источника, это была одна из последних записей в дневнике. Когда именно она сделана, неизвестно.

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