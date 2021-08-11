Признавшийся в убийстве депутат Редькин получил два месяца домашнего ареста

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Городской суд в Петропавловске-Камчатском отправил под домашний арест депутат Законодательного собрания региона Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Накануне Редькин обратился в следственные органы и признался, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда в темное время суток пытался отпугнуть медведя в поселке Озерная Усть-Большерецкого района края. Инцидент произошел 2 августа.

По словам депутата, после жалоб людей на разгуливающего по местной свалке хищника, он решил взять ружье и попытаться прогнать медведя самостоятельно.