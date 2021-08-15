Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на Кутузовском проспекте

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На Кутузовском проспекте в ночь на 15 августа было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, в настоящий момент в настоящий момент ведутся поиски убийцы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями", – сказано в сообщении, размещенном на сайте главка.

В пресс-службе отметили, что, основываясь на признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство) и статьей 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), было заведено уголовное дело.

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению", – уточнили в пресс-службе СК.

Ранее на севере столицы обнаружили тело задушенной девушки. Погибшую нашли в ночь на 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

