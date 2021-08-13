Камчатскому депутату Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве

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Депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина обвиняют в умышленном убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК России по Камчатскому краю.

Уголовное дело возбуждено Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК по факту убийства 30-летнего мужчины.

Согласно версии следствия, местный житель получил огнестрельное ранение на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района вечером 2 августа. В результате полученной раны он скончался в больнице. Депутат Заксобрания Камчатки Игорь Редькин признался в совершении преступления 10 августа. По его словам, он убил мужчину по неосторожности.

"Установление обстоятельств умышленного убийства продолжается, осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств", – говорится в сообщении.

До этого городской суд в Петропавловске-Камчатском отправил Игоря Редькина под домашний арест. Также его исключили из списков "Единой России".