Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его тещу

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Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына Стаса Пьехи
Женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка. Мать мальчика Наталья Горчакова опубликовала в Instagram видео с высказываниями нападавшей – жены футбольного судьи Владислава Безбородова.
Конфликт произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на ребенка Стаса Пьехи из-за надувного бассейна, который мальчик якобы проткнул карандашом.
По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка мальчика.
На кадрах Безбородова заявила, что она не ударила ребенка, а схватила рукой и швырнула его на пол. При этом она подчеркнула, что ее дети неприкосновенны и за них она ударит кого угодно. Также она высказалась по поводу бабушки мальчика.
"Бабушку вообще надо было грохнуть", – сказала женщина.
По словам Горчаковой, ее мать попыталась заступиться за ребенка и также серьезно пострадала от рук нападавшей. Она подчеркнула, что бабушка прибежала на крики внука.
"Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить", – написала бывшая жена Пьехи под публикацией.
Она также выразила опасение, что нападавшая сможет уйти от ответственности из-за положения ее мужа.
Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором якобы тренер красногорского комплекса избила ребенка: сначала она хватала воспитанницу за шею, а затем била по ноге. Однако в самом спорткомплексе заявили, что женщина, ударившая ребенка по ноге во время катания на коньках, не является тренером и не имеет никакого отношения к персоналу комплекса.
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