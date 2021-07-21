Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его тещу

Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына Стаса Пьехи

Женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка. Мать мальчика Наталья Горчакова опубликовала в Instagram видео с высказываниями нападавшей – жены футбольного судьи Владислава Безбородова.

Конфликт произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на ребенка Стаса Пьехи из-за надувного бассейна, который мальчик якобы проткнул карандашом.

По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка мальчика.

На кадрах Безбородова заявила, что она не ударила ребенка, а схватила рукой и швырнула его на пол. При этом она подчеркнула, что ее дети неприкосновенны и за них она ударит кого угодно. Также она высказалась по поводу бабушки мальчика.

"Бабушку вообще надо было грохнуть", – сказала женщина.

По словам Горчаковой, ее мать попыталась заступиться за ребенка и также серьезно пострадала от рук нападавшей. Она подчеркнула, что бабушка прибежала на крики внука.

"Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить", – написала бывшая жена Пьехи под публикацией.

Она также выразила опасение, что нападавшая сможет уйти от ответственности из-за положения ее мужа.

Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором якобы тренер красногорского комплекса избила ребенка: сначала она хватала воспитанницу за шею, а затем била по ноге. Однако в самом спорткомплексе заявили, что женщина, ударившая ребенка по ноге во время катания на коньках, не является тренером и не имеет никакого отношения к персоналу комплекса.